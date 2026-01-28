Alluvione il punto di Curcio sulla ricostruzione | sul tavolo altri 575 milioni di euro

Dopo l’alluvione che ha colpito la zona, il commissario straordinario Curcio ha fatto il punto sulla ricostruzione. Sul tavolo ci sono altri 575 milioni di euro, di cui 175 milioni serviranno a rivedere e sistemare alcune opere già decise in precedenza. A questi si aggiungono 400 milioni trasferiti dalla parte privata a quella pubblica, per finanziare i lavori necessari. L’obiettivo è mettere in moto le risorse e riprendere subito i lavori di ricostruzione.

Il commissario Curcio: "Un momento importante per capire se quello che abbiamo immaginato sta andando nella direzione giusta e per tracciare le rotte future" 175 milioni di euro per rimodulare opere già individuate da ordinanze precedenti e ulteriori 400 milioni transitati dalla parte privata alla parte pubblica. Sono alcune delle novità emerse mercoledì durante la commissione Territorio e Ambiente presieduta da Paolo Burani, servita a fare il punto sulla ricostruzione post alluvione alla presenza del commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. "La Regione ha rafforzato in modo significativo il proprio impegno per la messa in sicurezza del territorio, per dare risposte concrete alle comunità duramente colpite dagli eventi alluvionali.

