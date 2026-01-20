Alloggi universitari nuovo bando Cdp | 599 milioni per aumentare i posti letto

Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato un nuovo bando per l’ampliamento degli alloggi universitari, destinato a creare circa 599 milioni di euro di investimenti per aumentare i posti letto. L’iniziativa, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, si inserisce nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della Legge di Bilancio 2026, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e il sostegno agli studenti.

Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato il nuovo Bando per la messa a disposizione di posti letto per studenti, in base a una convenzione siglata con il ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e in linea con quanto previsto dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sancita dalla Legge di Bilancio 2026. Il Mur, in qualità di amministrazione titolare, ha affidato a Cdp, nel ruolo di istituto nazionale di promozione, l’attuazione nell’ambito del Pnrr del nuovo investimento denominato “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

