Stop alle importazioni sleali | la delegazione ferrarese di Coldiretti presente a Strasburgo

La delegazione ferrarese di Coldiretti si trova a Strasburgo per sostenere l’adozione di misure volte a contrastare le importazioni sleali di prodotti alimentari che non rispettano gli standard europei. L’obiettivo è tutelare la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, garantendo un mercato equo e regolamentato. La presenza a Strasburgo sottolinea l’importanza di un intervento condiviso a livello europeo per fermare pratiche dannose e ingiuste.

“Fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere da noi, da qualunque Paese voglia esportare qui. E servono più controlli, perché ora solo il 3% delle merci viene fisicamente verificato nei porti e alle frontiere”. “La deriva autocratica e ideologica imposta da Ursula Von der Leyen sta uccidendo l’agricoltura europea e mettendo a rischio la sovranità alimentare del continente – è stato spiegato -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

