Allerta meteo arancione oggi nel Lazio Molise e Sardegna | tutte le regioni interessate dal maltempo

Oggi il maltempo colpisce tutta Italia. Le previsioni segnalano allerta arancione e gialla in Lazio, Molise e Sardegna, con temporali intensi e venti forti che si abbattono da Nord a Sud. In molte zone la situazione resta critica, con pioggia e vento che continuano a mettere a dura prova le strade e le case.

(Adnkronos) – Maltempo sull'Italia, allerta arancione e gialla anche oggi mercoledì 28 gennaio 2026. Da Nord a Sud, temporali, rovesci e venti da forti a burrasca non risparmiano praticamente nessuna regione. L'allerta è arancione per rischio idraulico nel Lazio (Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri) e in Molise (Alto Volturno – Medio Sangro) e per rischio idrogeologico in Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu. Le raccomandazioni della Protezione civile sono sempre quelle di "non esporsi a rischi e adottare i comportamenti di autoprotezione: evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi o canali e zone a rischio allagamento; in casa, evitare seminterrati e non sostare a lungo sui balconi; prestare cautela nell'avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; evitare, se possibile, di sostare all'aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall'eventuale caduta di oggetti; fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, carichi sospesi, strutture espositive o commerciali temporanee, nei termini prescritti nella presente ordinanza e nel rispetto delle norme tecniche di uso o impiego; evitare l'attraversamento e la sosta nelle aree verdi (in particolare di ville e parchi) e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade; prestare cautela nell'avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; prestare cautela alla guida di autoveicoli –specie se telonati e caravan- e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento, all'occorrenza, fermarsi; tenersi informati sull'evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità".

Un'area depressionaria che interessa gran parte dell’Europa e il Mediterraneo sta causando condizioni di maltempo nelle regioni del Centro-Sud Italia.

