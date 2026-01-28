L’allattamento al seno resta uno dei primi passi per dare ai neonati una base solida di salute. I pediatri delle 6A hanno lanciato un nuovo vodcast per spiegare perché questa pratica fa bene anche al futuro dei bambini. Le buone abitudini nei primi anni aiutano a crescere più sani e a prevenire molte malattie che potrebbero presentarsi più avanti.

Le buone abitudini acquisite nei primi anni di vita fanno crescere sani e prevenire, nel tempo, molte malattie croniche. È questo il filo conduttore del vodcast ‘Le 6A – La salute si costruisce da piccoli’, realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria. Protagonista del primo episodio - disponibile nelle piattaforme dedicate, nei canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com - è la A di allattamento al seno, un gesto naturale che rappresenta un vero investimento per la salute del bambino e della mamma, oggi e nel futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allattamento al seno: perché fa bene al futuro, il vodcast con le 6A dei pediatri

