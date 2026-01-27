allattamento al seno un investimento per il futuro i consigli dei pediatri

L'allattamento al seno rappresenta un investimento per la salute futura di mamma e bambino. I pediatri sottolineano come questa pratica, oltre a favorire il benessere immediato, contribuisca a ridurre il rischio di malattie croniche nel tempo. È un gesto naturale che può avere benefici duraturi, supportando uno sviluppo equilibrato e una prevenzione efficace.

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - L'allattamento al seno è un vero investimento per il benessere del bambino e della mamma, non solo nell'immediato, ma soprattutto in prospettiva futura: riduce infatti il rischio di molte malattie croniche. Eppure, secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità, diversamente da come raccomandato, a 4–5 mesi di vita solo 3 donne su 10 allattano esclusivamente al seno. Ma quali sono i benefici dell'allattamento? E' sempre indicato, anche se si assumono dei farmaci? A queste domande rispondono gli esperti nel primo episodio del vodcast 'Le 6 A – La salute si costruisce da piccoli', realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip) e online, da oggi, sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

