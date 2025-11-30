Allattamento al seno ora sappiamo perché riduce il rischio di tumori per decenni

La decisione se allattare al seno o utilizzare la formula non è mai puramente tecnica. È un passaggio che molte madri vivono intrecciando aspetti clinici, esigenze quotidiane, aspettative sociali e, non per ultimo, il proprio benessere. Negli ultimi anni, attorno all’allattamento si è sviluppata una discussione articolata: da una parte i benefici riconosciuti per il bambino, dall’altra le difficoltà concrete che possono rendere questa scelta complessa o non percorribile per tutte. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità raccontano bene questa complessità: quasi tutte le donne iniziano ad allattare subito dopo il parto, ma già a 4-5 mesi l’allattamento esclusivo riguarda circa un quarto dei bambini, e la percentuale cala ulteriormente con il passare delle settimane. 🔗 Leggi su Open.online