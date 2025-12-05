Milano-Cortina Mattarella accende braciere | Pace è nel dna olimpico tregua sia rinnovata

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. Da qui partirà il lungo viaggio lungo la penisola, con la fiaccola che toccherà, in 63 giorni di viaggio, 60 città, percorrendo 12mila chilometri e toccando tutte le 110 province . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

