Milano-Cortina Mattarella accende braciere | Pace è nel dna olimpico tregua sia rinnovata

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. Da qui partirà il lungo viaggio lungo la penisola, con la fiaccola che toccherà, in 63 giorni di viaggio, 60 città, percorrendo 12mila chilometri e toccando tutte le 110 province . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Olimpiadi Milano-Cortina. Il ristorante del compagno di Santanchè unico aperto nella zona rossa delle Tofane, mentre i costi lievitano. L’inchiesta di Danilo Lupo - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma ift.tt/TqbslyY Vai su X

Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere olimpico: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Le parole del Presidente della Repubblica, che lancia un appello alla pace durante la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica ... corrieredellosport.it scrive

Olimpiadi, Sergio Mattarella accende la torcia: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata» - Sergio Mattarella ha acceso la torcia olimpica dando il via al viaggio della Fiamma che, a partire dal 6 dicembre, percorrerà 12mila chilometri attraverso 110 province in 63 giorni. Lo riporta ilgazzettino.it

Milano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... Lo riporta ansa.it

Olimpiadi 2026, Mattarella accende la fiamma olimpica al Quirinale: “La pace è iscritta nel Dna olimpico” - Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine ”. Scrive tg.la7.it

Milano-Cortina, Mattarella accende braciere: "Pace è nel dna olimpico, tregua sia rinnovata" - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. Come scrive msn.com

Olimpiadi, Mattarella accende la torcia olimpica: «Ora tregua, si fermino aggressioni e barbarie» - Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, come è ben noto, le armi si fermavano. Si legge su ilmessaggero.it