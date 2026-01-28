Alla Ruota della Fortuna la simpatia della Romagna e l’invito a Gerry Scotti per un giro in pedalò a Cattolica | quando vedere lo striscione

Cattolica (Rimini), 28 gennaio 2026 – Dopo Riccione anche Cattolica l afa da protagonista alla “Ruota della Fortuna” su Canale 5 invita Gerry Scotti a un giro in pedalò nel mare della Regina. In 41, partiti da Cattolica, porteranno infatti in tv alla ‘Ruota della Fortuna’ il calore e la simpatia della Regina e della Romagna. La settimana scorsa Riccione in tv e i cartelli: “In Romagna giriamo la piada”. La settimana scorsa è andata in onda la puntata del game show di Mediaset su Canale5 che aveva in platea 35 riccionesi, che tra applausi e divertimento, hanno sventolato dei cartelli con su scritto: "In Romagna giriamo la piada". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa sera Cattolica si è fatta notare alla “Ruota della Fortuna”.

Riccione è stata protagonista alla “Ruota della fortuna” di Gerry Scotti, con lo slogan “In Romagna giriamo la piada”.

Cattolica va alla Ruota della Fortuna, messaggio a Gerry Scotti: Noi offriamo il giro in pedalòLa puntata che vede come special guests 41 cattolichini che hanno partecipato come pubblico al celebre game show di Mediaset ... riminitoday.it

Cattolica alla Ruota della Fortuna su Canale 5, invito a Gerry Scotti per un giro in pedalòCattolica protagonista su Canale 5 nella puntata de La Ruota della Fortuna in onda domani, giovedì 29 gennaio. Tra il pubblico del celebre game show ... chiamamicitta.it

