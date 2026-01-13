Riccione ospite alla Ruota della fortuna di Gerry Scotti con lo slogan | In Romagna giriamo la piada

Riccione è stata protagonista alla “Ruota della fortuna” di Gerry Scotti, con lo slogan “In Romagna giriamo la piada”. Entrare negli studi Mediaset significa varcare la soglia di un mondo che da sempre intrattiene e unisce il pubblico italiano, creando un ponte tra il territorio e la televisione. Un momento di condivisione che evidenzia la presenza di Riccione nel cuore dello spettacolo nazionale.

La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna torna stasera (9 gennaio) in prima serata su Canale 5: ospiti e anticipazioni - Torna l'appuntamento con La Ruota dei Campioni su Canale 5 subito dopo "La Ruota della Fortuna": ospiti e nuove sfide! superguidatv.it

La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: il ritorno in prima serata a gennaio e febbraio - In arrivo su Rai 1 e Canale 5 speciali di 'Affari Tuoi' e 'La Ruota Della Fortuna' con nuove formule e ospiti vip, dopo il successo recente. serial.everyeye.it

Pelé fu ospite in due occasioni nel Riminese, una volta per il match amichevole con il suo Santos allo stadio di Riccione, ma anche per il suo matrimonio. Nel 1966 era stato in viaggio di nozze (con la prima moglie Rosemeri dos Reis Cholbi) a Riccione “ospit - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.