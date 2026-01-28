Alla ricerca dell’attaccante perduto

La Juventus fatica a trovare un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo. Le risorse sono poche e i club sono sempre più riluttanti a cedere i loro giocatori in prestito con diritto di riscatto. La strategia adottata finora non convince più come prima, e sia i dirigenti che i calciatori sembrano prendere tempo, in attesa di scelte più chiare.

I soldi scarseggiano, e questo condiziona inevitabilmente le scelte. Il ricorso continuo al prestito con diritto di riscatto è una formula che convince sempre meno club e giocatori: i primi temono di svalutare i propri asset, i secondi appaiono sempre meno abbagliati dal progetto bianconero. E, guardando agli ultimi anni, è difficile biasimarli. Tanti, forse troppi, buoni giocatori passati da Torino hanno perso certezze e valore. La Juventus non è mai stata per tutti, questo è sempre stato chiaro. Ciò che oggi sorprende è la confusione dirigenziale. Sondaggi e suggestioni. Negli ultimi giorni, infatti, la Juventus ha sondato una lunga lista di attaccanti molto diversi tra loro: Kolo Muani, Zirkzee, Beto, En-Nesyri, Dovbyk, ma anche profili più dinamici come Adeyemi, Mateta o Sørloth, senza dimenticare suggestioni come Chiesa, Carrasco e Schjelderup.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Juventus mercato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Brazil or Korea – Which Attack Is More Dangerous Can Korea Survive Brazil’s Attack

Ultime notizie su Juventus mercato

Argomenti discussi: Non solo Ratkov, la Lazio cerca un nuovo attaccante. Tutti i nomi; Juve, ballo sulle punte; Jonathan David brilla alla Juventus, ma perché Spalletti è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante?; Pioraco va all'attacco: ufficiale l'arrivo di Francesco Maccari.

Calciomercato Sampdoria, Andrea Mancini alla ricerca ancora di un attaccante. Le ultimeIn ordine di tempo l’ultimo colpo di mercato in casa Sampdoria, porta il nome dell’esterno di difesa del Cagliari Alessandro Di Pardo che si aggregherà presto alla formazione di Salvatore Foti e Angel ... clubdoria46.it

JUVENTUS MUANI Juventus alla ricerca del nuovo attaccante: Kolo Muani chiama, Psg fa muroIl francese avrebbe manifestato il desiderio di tornare alla Continassa, dove Luciano Spalletti lo apprezza molto ... statoquotidiano.it

Ritorna di moda il nome di Randal Kolo Muani per la #Juventus. La Vecchia Signora è alla ricerca di un attaccante in grado di integrarsi rapidamente nei meccanismi di #Spalletti, soprattutto dopo i dubbi emersi su En-Nesyri. Il francese, di proprietà del PSG facebook

#Napoli occupato nella ricerca di un'intesa con #Verona e giocatore. #Giovane è un tipo di attaccante che si sposerebbe con il calcio di Conte x.com