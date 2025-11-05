Alla ricerca del primo mulino perduto

Udinetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la serie “Appuntamenti con l'autrice”, conferenza-passeggiata lungo la Roggia di Udine, nel tratto da piazzale Cella fino a via Pozzuolo inoltrato, sulla storia delle rogge a Udine e sull’affascinante ricostruzione storica degli opifici che sorgevano lungo il suo corso, che erano mulini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Ricerca: «primo gold potpourri» - Ma forse un uomo la può ancora salvare, giocando una partita a scacchi infiniti contro una divinità. Scrive fantascienza.com

Apeira, il primo fondo europeo per studenti delle superiori che vogliono fare ricerca - Apeira, un finanziamento a fondo perduto destinato agli studenti delle scuole superiori che vogliono cimentarsi in ricerca informatica e tecnologia avanzata, è un nuovo progetto pensato dai giovani ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Primo Mulino Perduto