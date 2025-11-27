Manovra | alla ricerca del miliardo perduto

27 nov 2025

Manovra: serve un miliardo, o giù di lì. Forse addirittura un po’ di più. Gli emendamenti continuano a cadere. Uno dopo l’altro. Erano 5.700, sono diventati 414 coi segnalati. Da ieri, ne sono 309. Cadono, le note a margine, le richieste. E a ogni emendamento che cede, si assottiglia il “conto” finale da presentare a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

