Alice Campello e Alvaro Morata verso il divorzio Lui vuole separarsi

Alice Campello e Alvaro Morata sono al centro di recenti indiscrezioni riguardanti una possibile separazione. Secondo fonti di gossip, la coppia avrebbe deciso di prendere strade diverse, con Morata desideroso di separarsi. La notizia, riportata dall’esperta Deianira Marzano, sta facendo discutere i fan e i media.

© Dilei.it - Alice Campello e Alvaro Morata verso il divorzio. “Lui vuole separarsi” Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero ad un passo dal divorzio. A svelarlo Deianira Marzano, esperta di gossip, secondo cui la coppia sarebbe pronta a dirsi addio. Dopo una breve separazione e il ritorno di fiamma, il matrimonio fra l’influencer e il calciatore sarebbe arrivato al capolinea. Alice Campello e Alvaro Morata ad un passo dal divorzio. Alice Campello e Alvaro Morata dunque sarebbero pronti a divorziare e a chiedere una separazione immediata sarebbe stato proprio il noto calciatore. “Lei è rientrata dalla Spagna di fretta dopo il suo infortunio, ma Morata è un muro”, ha raccontato una fonte a Deianira Marzano. Dilei.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alice Campello e la crisi con Álvaro Morata ? Verissimo Video Alice Campello e la crisi con Álvaro Morata ? Verissimo Video Alice Campello e la crisi con Álvaro Morata ? Verissimo Alice Campello e Alvaro Morata sempre più lontani: “Lui vuole separarsi”, pioggia di segnalazioni - Tra silenzi social, assenze che fanno discutere e nuove segnalazioni, le voci di crisi si moltiplicano. donnaglamour.it

Alvaro Morata e Alice Campello divorziano? I rumors: “Lui vuole separarsi, lei non mostra più i figli sui social” - Da diverse settimane si rincorrono le indiscrezioni su una nuova crisi che avrebbe colpito Alvaro Morata e Alice Campello: questa volta, però, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i d ... tpi.it

In quella donna Morata ha trovato un sostegno emotivo e questo ha sconvolto Alice". Le voci che arrivano dalla Spagna parlano di nuove difficoltà tra Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo la rottura dell’agosto 2024 e una riconciliazione avvenuta durante le f - facebook.com facebook

#alicecampello e #alvaromorata a un passo dal #divorzio, l'indiscrezione: «Il loro matrimonio è finito. Lui vuole separarsi» x.com

