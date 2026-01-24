Alice Campello e Alvaro Morata il divorzio è ufficiale | La seconda possibilità non ha funzionato

Alice Campello e Alvaro Morata annunciano la fine del loro matrimonio dopo dieci anni di vita condivisa e la nascita di una famiglia. La decisione di separarsi è stata presa dopo aver tentato di ricostruire il rapporto, ma senza successo. La loro separazione segna la conclusione di un percorso comune, aprendo un nuovo capitolo per entrambi.

Ci hanno provato, ma non ha funzionato. Dopo un decennio assieme e la costruzione di una grande famiglia, Alice Campello e Alvaro Morata sono pronti a prendere strade diverse. Dopo una prima separazione l’estate scorsa, l’influencer e il calciatore avevano tentato di ricostruire il loro rapporto, ma le cose non sono andate come previste. È Morata stesso a confermare alla tv spagnola che la moglie è quasi ex e le pratiche del divorzio sono già in preparazione. Alvaro Morata e Alice Campello pronti al divorzio. La notizia in Spagna è diventata virale pochi minuti dopo la sua diffusione e, poco dopo, le parole di Alvaro Morata sono arrivate anche in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

