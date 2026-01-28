Alessandro Florenzi diventa doppiatore | sarà un pipistrello nel film Goat | Sogna in grande

Alessandro Florenzi cambia strada e si lancia nel doppiaggio. L’ex calciatore della Roma interpreta un pipistrello nel film d’animazione

L'ex calciatore sarà la voce italiana di Rusty nel nuovo film Sony Pictures Animation che arriva nelle sale dal 12 febbraio Alessandro Florenzi dal calcio al doppiaggio. L'ex calciatore della Roma è tra le voci italiane di Goat: Sogna in grande, il nuovo film d'animazione al cinema dal 12 febbraio. Sony Pictures Animation, lo studio di Spider-Man: Across the Spider-Verse, insieme agli artisti di KPop Demon Hunters presenta una commedia d’azione ambientata in un mondo interamente popolato da animali. Will, una piccola capra con grandi sogni, all’improvviso ha l’occasione di entrare nella lega professionistica di “ruggiball”, uno sport ad alto tasso di adrenalina, dominato dagli animali più veloci e feroci del pianeta.🔗 Leggi su Romatoday.it

Mercedes e Sony Pictures collaborano per il film ‘GOAT: Sogna in grande’.

