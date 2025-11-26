GOAT - Sogna in grande un nuovo trailer per il film d' animazione realizzato dal team di KPop Demon Hunters
Goat è pronto a unire sport, comicità e animazione in un mondo tutto animale, con Caleb McLaughlin che presta la voce a Will, una capretta determinata a rivoluzionare il roarball, affiancato dal campione NBA Stephen Curry. Sony Pictures ha diffuso il trailer di GOAT - Sogna in grande, un nuovo film d'animazione sportivo e comico che promette avventura e risate per tutta la famiglia. Con Caleb McLaughlin e Stephen Curry tra i protagonisti, il film porta in scena un mondo animale competitivo, dove una piccola capra sfida i giganti per dimostrare che il coraggio non ha dimensioni. Will, la capretta che sogna in grande Al centro della storia c'è Will, una giovane capra con grandi ambizioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
