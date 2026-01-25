Mercedes e Sony Pictures per il film ‘GOAT | Sogna in grande’
Mercedes e Sony Pictures collaborano per il film ‘GOAT: Sogna in grande’. La partnership tra il settore automobilistico e l’industria cinematografica mira a offrire un progetto che unisce passione e innovazione. Questa collaborazione testimonia l’impegno di entrambe le aziende nel promuovere contenuti di qualità, rafforzando la loro presenza nei rispettivi ambiti e creando nuove opportunità di valorizzazione del brand.
La grande industria automobilistica della Mercedes conferma un’importante collaborazione con la Sony Pictures per la realizzazione del film ‘GOAT: Sogna in grande’. Si tratta di un’ originale action-comedy che debutterà nei cinema di tutto il mondo a febbraio. Sogna in grande: il film. Ambientato in un affascinante universo popolato esclusivamente da animali, il film GOAT: Sogna in grande racconta la storia di Will, giovane capra determinata a sfidare i limiti e a realizzare il suo sogno di diventare un professionista del ruggi-ball. Questo racconto di determinazione e ambizione incarna perfettamente lo spirito innovativo della casa della Stella, che considera l’intraprendenza e la creatività come i veri motori del progresso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
