Mercedes e Sony Pictures per il film ‘GOAT | Sogna in grande’

Mercedes e Sony Pictures collaborano per il film ‘GOAT: Sogna in grande’. La partnership tra il settore automobilistico e l’industria cinematografica mira a offrire un progetto che unisce passione e innovazione. Questa collaborazione testimonia l’impegno di entrambe le aziende nel promuovere contenuti di qualità, rafforzando la loro presenza nei rispettivi ambiti e creando nuove opportunità di valorizzazione del brand.

