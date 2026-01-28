La GDC 2026 rischia di essere più vuota del solito. Diverse aziende e sviluppatori internazionali hanno già annunciato che non parteciperanno, preoccupati per la sicurezza e per il clima politico. La paura di confrontarsi con le restrizioni dell’ICE di Trump li ha spinti a rinunciare all’evento. La fiera potrebbe perdere molti nomi importanti, lasciando il palco a una partecipazione più ridotta e meno internazionale.

La Game Developers Conference 2026 potrebbe presentarsi profondamente diversa rispetto alle edizioni recenti, visto che numerosi sviluppatori e dirigenti di studi internazionali hanno dichiarato che non parteciperanno all’evento, citando motivi di sicurezza personale e un clima politico percepito come ostile. La situazione sta già avendo un impatto concreto sulle previsioni di affluenza, nonostante gli sforzi degli organizzatori per rendere la manifestazione più accessibile e inclusiva. GameRant segnala che la GDC 2026 si terrà dal 9 al 13 marzo a San Francisco e segna il debutto del nuovo formato “GDC Festival of Gaming”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Alcuni sviluppatori non andranno alla GDC 2026 per paura dell’ICE di Trump

