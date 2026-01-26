L' omicidio di Alex Pretty come punto di non ritorno? Trump apre alla ritirata dell' Ice | Fatto lavoro fenomenale

L'omicidio di Alex Pretty segna un momento cruciale nel dibattito sull’immigrazione negli Stati Uniti. Nel contesto di questa vicenda, Donald Trump ha dichiarato di aver svolto un

Nessun cedimento formale nelle politiche del presidente americano, che torna ad accusare Biden, ma qualcosa potrebbe cambiare. Cosa sta accadendo Esalta le milizie anti immigrazione, ma allo stesso tempo apre alla possibilità di un loro ritiro da Minneapolis. Il presidente americano Donald Trump sembra ragionare sull'idea di fermare l'azione dell'Ice. Il possibile passo indietro dopo il nuovo caso, quello dell'uccisione dell'infermiere Alex Pretti. E l'onda lunga della polemica arriva anche in Italia, dopo che una troupe Rai è stata bloccata da alcuni agenti. In un'intervista telefonica al Wall Street Journal, Donald Trump sembra aprire all'ipotesi di ritirare l'Ice da Minneapolis, pur senza indicare la tempistica.🔗 Leggi su Today.it

Alex Pretti, chi era l'infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti dell'ICE a MinneapolisAlex Pretti, 37 anni, infermiere di origini italiane, è stato tragicamente ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis.

L’omicidio di Renee Nicole Good e la violenza dell’IceL’Immigration and Customs Enforcement (ICE), istituita nel 2003, svolge un ruolo chiave nella tutela delle frontiere statunitensi e nell’applicazione delle leggi sull’immigrazione.

Cosa mostrano i video dell’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a MinneapolisI video girati a Minneapolis, in Minnesota, contraddicono la versione del governo statunitense sull’ omicidio di Alex Jeffrey Pretti, ucciso sabato dalla polizia federale di frontiera durante una ... ilpost.it

È come Call of Duty, fico vero?: fanno discutere le parole di alcuni ICE dopo l'omicidio di Alex PrettiFanno discutere i riferimenti alla serie Call of Duty fatti da alcuni agenti dell'ICE a commento dell'omicidio a sangue freddo dell'infermiere Alex Pretti. multiplayer.it

Dopo l'omicidio di Alex Pretti Minneapolis è in rivolta per chiedere con forza che l'ICE lascia la città e lo Stato. Sono migliaia le persone per strada nonostante le temperature polari di questi giorni - facebook.com facebook

Dopo il barbaro omicidio di Renee Nicole Good, dopo le numerose violenze su donne, uomini, bambini, dopo le aggressioni e le minacce ai giornalisti, l'assassinio di Alex Pretti, infermiere di origini italiano, trucidato senza pietà e ragione mentre, disarmato, c x.com