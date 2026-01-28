Alba Blaj-Scandicci oggi Champions League volley femminile 2026 | orario canale streaming

Oggi alle 17, Alba Blaj e Scandicci si sfidano nella Champions League di volley femminile. La partita si gioca in Romania e sarà trasmessa in diretta streaming e su canali dedicati. Le due squadre cercano punti importanti per la qualificazione, e i tifosi sono già pronti a seguire ogni scambio.

Oggi mercoledì 28 gennaio (ore 17.00) si gioca Alba Blaj-Scandicci, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Campionesse del Mondo si rimetteranno in gioco dopo aver perso contro il VakifBank Istanbul per 3-1 e aver regolato il Volero Le Cannet per 3-0, cimentandosi in questa trasferta in Romania contro un avversario sulla carta inferiore sotto il profilo tecnico e già battuto per 3-0 nel confronto d'andata disputato ormai un paio di mesi fa tra le mura amiche. Si tratta di una sfida da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire il primo posto nella Pool A, l'unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (la seconda classificata disputerà i playoff).

