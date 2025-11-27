Scandicci-Alba Blaj oggi in tv Champions League volley femminile | orario canale streaming
Oggi giovedì 27 novembre (ore 20.00) si gioca Scandicci-Alba Blaj, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. La formazione toscana si appresta a fare il proprio esordio stagionale nella massima competizione europea, dopo che nella passata annata agonistica perse la finale contro Conegliano. La Savino Del Bene inizierà il cammino di fronte al proprio pubblico, partendo con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine rumena Le ragazze di coach Marco Gaspari occupano il secondo posto nella classifica di Serie A1 alle spalle di Conegliano e puntano chiaramente a farsi strada in campo continentale, risultando la compagine più accreditata nella Pool A insieme al VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
