Dove vedere in tv Scandicci-Alba Blaj Champions League volley femminile | orario programma streaming

La Savino Del Bene Scandicci torna a respirare l’aria d’Europa e inaugura la sua nuova Champions League ospitando al Pala BigMat di Firenze il CS Volei Alba Blaj (giovedì 27 novembre, ore 20.00). Una sfida affascinante, che mette di fronte due squadre abituate a frequentare stabilmente i vertici dei rispettivi campionati e decise a cominciare il girone con un segnale forte. Le toscane arrivano all’esordio europeo forti del secondo posto in Serie A1, con un cammino solido fatto di undici vittorie in tredici giornate e una qualità di gioco in costante crescita. L’attacco guidato da Ekaterina Antropova, il ritmo del sistema di seconda linea e una batteria di schiacciatrici sempre più incisiva hanno permesso alla squadra di Gaspari di confermarsi una delle pretendenti più autorevoli alla Final Four. 🔗 Leggi su Oasport.it

