Sono aperte le iscrizioni alla 14ª edizione del Premio biennale nazionale di pittura “Incontri d’arte”, collegato al Carnevale di Foiano. L’evento si terrà a Foiano della Chiana dal 1° febbraio al 1° marzo 2026, offrendo agli artisti italiani un’occasione di visibilità e confronto nel contesto di una tradizione artistica consolidata.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – Dal 1° febbraio al 1° marzo 2026, a Foiano della Chiana, torna per la sua 14° edizione il Premio biennale nazionale di pittura “Incontri d’arte”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Foiano della Chiana, in collaborazione con Associazione Carnevale Foiano della Chiana e con il patrocinio di Comune di Foiano della Chiana, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Provincia di Arezzo. Il concorso si svolge in concomitanza con il Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d’Italia. L’obiettivo del premio è quello di valorizzare artisticamente e culturalmente il territorio foianese e la sua manifestazione più famosa attraverso l’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperte le iscrizioni alla 14° Biennale nazionale di pittura legata al Carnevale di Foiano

Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: come funziona

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aperte le iscrizioni alla 14° Biennale nazionale di pittura legata al Carnevale di Foiano - L’obiettivo del premio è quello di valorizzare artisticamente e culturalmente il territorio foianese e ... lanazione.it