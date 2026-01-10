Naturalmente Pianoforte torna dall’11 al 19 luglio 2026 ad Arezzo. L’associazione Pratoveteri Aps comunica le date della prossima edizione, che segna l’inizio di un nuovo progetto culturale rivolto al Casentino e al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un’occasione per promuovere la musica e la cultura in un contesto naturale e diffuso, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e i visitatori.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – . L’associazione Pratoveteri Aps annuncia le date della prossima edizione del festival e apre il percorso verso un nuovo progetto culturale diffuso che attraverserà il Casentino e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. È il tempo in cui le cose non si vedono ancora, ma stanno già accadendo. Pratoveteri Aps è già al lavoro per costruire un’edizione pensata in grande, capace di trasformare l’intera valle in un palcoscenico di emozioni condivise. Un festival che non si limita a occupare luoghi, ma li attraversa e li mette in relazione, coinvolgendo Comuni, istituzioni, associazioni, artisti e una comunità di volontari che rende possibile, anno dopo anno, un’esperienza culturale unica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Naturalmente Pianoforte torna dall’11 al 19 luglio 2026

Naturalmente Pianoforte: bilancio finale - L’evento ha trasformato il Casentino in un teatro a cielo aperto, offrendo una serie di eventi che hanno spaziato da performance musicali a incontri culturali e artistici, coinvolgendo migliaia di ... lanazione.it

I numeri di Naturalmente Pianoforte - Si è conclusa con un grande successo di pubblico la settima edizione di Naturalmente Pianoforte, il festival itinerante che ha animato varie località del Casentino. lanazione.it

C’è un momento in cui tutto ricomincia. La musica, i luoghi, le persone. Le date di Naturalmente Pianoforte 2026 stanno arrivando. Restate con noi. - facebook.com facebook