**Quirinale | Mattarella negli Emirati arabi dal 27 al 29 suggellare rapporto stabile e produttivo**

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà gli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 29 gennaio, con tappe ad Abu Dhabi e Dubai. L’obiettivo della visita è rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e Emirati, sottolineando la collaborazione stabile e produttiva tra i due paesi. L’evento rappresenta un momento importante per consolidare le relazioni diplomatiche e promuovere iniziative condivise.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Suggellare un rapporto consolidato, stabile e produttivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà in visita di Stato negli Emirati arabi uniti, con tappe ad Abu Dhabi e Dubai, dal 27 al 29 gennaio. Si tratta del completamento di un percorso di avvicinamento, quello tra l'Italia e gli Emirati, cominciato dopo una fase critica del 2019-2020 e intensificato con l'attuale governo, quando si sono contate 30 visite a livello governativo e la presidente del Consiglio per tre volte negli Emirati. Il presidente Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan è stato in visita in Italia nel febbraio scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Quirinale: Mattarella negli Emirati arabi dal 27 al 29, suggellare rapporto stabile e produttivo** Balotelli all’Al Ittifaq, l’ultimo valzer negli Emirati Arabi per il talento smarrito: giocherà in Serie BMario Balotelli si trasferisce all’Al Ittifaq negli Emirati Arabi, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Il debutto di Nespoli negli Emirati Arabi UnitiLorenzo Nespoli si prepara a debuttare negli Emirati Arabi Uniti, dopo aver completato un intenso training camp a Gandia, in Spagna. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il Centro Guido Dorso al Quirinale: donata a Mattarella La rivoluzione meridionale (che compie 100 anni); Mattarella: In Iran efferato sterminio di manifestanti. Stampa antidoto contro abusi di poteri pubblici e privati; Mattarella: Milano Cortina 2026 avventura coraggiosa, normale completare alcune opere negli ultimi giorni; Mattarella riceve atleti paralimpici, l'abbraccio al Quirinale. **Quirinale: Mattarella negli Emirati arabi dal 27 al 29, suggellare rapporto stabile e produttivo**Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Suggellare un rapporto consolidato, stabile e produttivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà in ... iltempo.it Mattarella negli Emirati, il Golfo hub strategico per l'ItaliaCon la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, negli Emirati Arabi Uniti si completa il processo di riavvicinamento dell'Italia dopo la fase critica del 2019 quando i rapporti ... ansa.it Zaia al Quirinale: istituzioni unite verso Milano-Cortina 2026 Giovedì 22 gennaio 2026 il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, è stato tra i protagonisti dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, convoca - facebook.com facebook Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026. “Organizzare i Giochi gesto di coraggio e di successo”. bit.ly/46397aT @milanocortina26 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.