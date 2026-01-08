Balotelli all’Al Ittifaq l’ultimo valzer negli Emirati Arabi per il talento smarrito | giocherà in Serie B

Mario Balotelli si trasferisce all’Al Ittifaq negli Emirati Arabi, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo le esperienze in Europa, il talento italiano cerca nuove opportunità in un contesto diverso. Tuttavia, il suo ritorno in Italia avviene in Serie B, dove potrà cercare di rilanciarsi. Un percorso che evidenzia le sfide e le potenzialità di un giocatore ancora molto discusso nel panorama calcistico.

Balotelli all’Al Ittifaq, l’ultimo valzer negli Emirati Arabi per il talento smarrito: l’analisi e il commento della Gazzetta dello Sport Mario Balotelli riparte da Dubai. A 35 anni, l’eterno “ragazzo terribile” del calcio italiano firma con l’Al Ittifaq FC per la sua tredicesima avventura professionale. Una scelta esotica che diventa lo spunto per una profonda . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

