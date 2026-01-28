Al Teatro Reims Polifonie dal mondo

Da firenzetoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo "Polifonie dal mondo" del coro polifonico a cappella Goccia di Voci It diretto dal maestro Lorenzo Sansoni arriva a teatro. L'appuntamento è Sabato 7 Febbraio alle ore 21:00 presso il Teatro Reims di Firenze, Via Reims 30.Il concerto è un viaggio musicale che attraversa terre e.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

