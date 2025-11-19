Polifonie dal mondo | Lorenzo Sansoni e il coro Goccia di Voci It in concerto

Bolognatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 Novembre, Lorenzo Sansoni e il coro a-cappella Goccia di Voci It saranno in concerto a Bologna presso l'Auditorium del Villaggio Del Fanciullo, alle ore 21.00.Attraverso arrangiamenti originali e una particolare attenzione alla qualità del suono, il repertorio di Goccia di Voci It celebra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

