Polifonie dal mondo | Lorenzo Sansoni e il coro Goccia di Voci It in concerto
Il 29 Novembre, Lorenzo Sansoni e il coro a-cappella Goccia di Voci It saranno in concerto a Bologna presso l'Auditorium del Villaggio Del Fanciullo, alle ore 21.00.Attraverso arrangiamenti originali e una particolare attenzione alla qualità del suono, il repertorio di Goccia di Voci It celebra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
ViArt: Saperi e Sapori Artigiani. . Tra alambicchi e botti antiche, la musica incontra la distillazione. Polifonie 2025 – Duo di Spirito torna alle Distillerie Poli di Schiavon (Vicenza) per un’esperienza multisensoriale che unisce il fascino della musica dal vivo all Vai su Facebook
World music con Goccia di voci - Concerto di polifonie dal mondo stasera all'Eremo di Ronzano con Lorenzo Sansoni, coro Goccia di voci e Gabriele Pozzolini alle percussioni. Si legge su ilrestodelcarlino.it