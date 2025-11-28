A Palazzo Ducale di Massa una lapide per Paolo Grassi e tutte le vittime del Covid

MASSA – C’è un cortile interno nel Palazzo Ducale di Massa forse poco conosciuto, risistemato recentemente dalla Provincia di Massa-Carrara. D’ora in poi quel cortile ricorderà l’ex vicepresidente della Provincia, Paolo Grassi (ex sindaco di Fivizzano) e tutte le vittime del Covid: a fare questo esercizio di memoria è una lapide, realizzata dagli studenti dell’istituto Tacca di Carrara e scoperta nel corso di una semplice cerimonia a cui hanno preso parte il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, i familiari di Paolo Grassi, la moglie, il figlio e la figlia, il prefetto, Guido Aprea, il questore, Bianca Venezia, i sindaci del territorio provinciale, i consiglieri provinciali e rappresentanti dell’ordine degli infermieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

