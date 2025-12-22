Violenza sul campo di calcio | dà un pugno all’avversario e gli frattura la mandibola

Pontremoli (Massa), 22 dicembre 2025 – Momenti di forte tensione al termine di una partita del campionato Amatori, giocata sabato pomeriggio al campo sportivo di Gravagna dove un grave episodio di violenza ha macchiato l’evento sportivo. Sul finire del match tra la squadra di casa l’Atletico Gordana e l’Aston Uella di Carrara, mentre il punteggio era 2-4, un calciatore ospite era stato espulso dall’arbitro dopo un fallo di gioco. Mentre stava uscendo con un pugno ha colpito al volto l’avversario provocandogli la frattura della mandibola. L’episodio si è verificato negli ultimi minuti di gioco, in un clima già acceso per alcune decisioni arbitrali contestate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza sul campo di calcio: dà un pugno all’avversario e gli frattura la mandibola Leggi anche: Tredicenne colpisce al volto un coetaneo e gli frattura la mandibola Leggi anche: Pugno al volto a un 13enne. Mandibola rotta, non parlerà per mesi: “Educhiamo a gestire la rabbia” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Violenza sul campo di calcio: dà un pugno all’avversario e gli frattura la mandibola - Durante una gara degli Amatori a Gravagna tra Atletico Gordana e Aston Uella. msn.com

