Calciatore dell?Under 15 dell?Ascoli aggredito da un 23enne sambenedettese a Porto d' Ascoli La madre | Adesso ha paura

ASCOLI Un grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, a Porto d?Ascoli, davanti a una nota pizzeria del quartiere. Un calciatore dell?Under. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Calciatore dell?Under 15 dell?Ascoli aggredito da un 23enne sambenedettese a Porto d'Ascoli. La madre: «Adesso ha paura»

