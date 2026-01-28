Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli il comunicato ufficiale | Ricoverati con ferite non gravi

Due tifosi del Chelsea sono stati feriti a Napoli la sera prima della partita di Champions League. Il club inglese ha confermato che sono stati ricoverati, ma le ferite non sono gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i tifosi si chiedono cosa sia successo realmente. La serata si è conclusa con un episodio che ha scosso i supporter di entrambe le squadre.

Il Chelsea ha confermato che due tifosi sono stati feriti a Napoli la sera precedente della partita di Champions League. Il comunicato del club inglese: "La società è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera, due tifosi sono ricoverati in ospedale con ferite non gravi".

