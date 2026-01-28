Due tifosi del Chelsea aggrediti in piazza Santa Maria La Nova il Chelsea | Non indossate i nostri colori a Napoli

Da ilnapolista.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi del Chelsea sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti ieri in piazza Santa Maria La Nova a Napoli. Arrivati in città per la partita di questa sera allo stadio Maradona, due supporter inglesi sono stati colpiti e feriti, rendendo difficile la loro partenza. La questura ha aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo.

Due tifosi del Chelsea, arrivati ieri a Napoli  in vista della partita di questa sera allo stadio Maradona, sono stati aggrediti e feriti e costretti al ricovero in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La loro identità non è stata resa nota.  Un 22enne del Regno Unito – scrive il Mattino – ha riferito di essere stato aggredito insieme ad altri ragazzi di provenienza inglese nei pressi di Piazza Santa Maria La Nova a Napoli. Il giovane è stato medicato all’ospedale Vecchio Pellegrini ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Reuters, che riferisce come, in seguito all’accaduto, il Chelsea abbia invitato i propri tifosi in trasferta a “prestare la massima prudenza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

due tifosi del chelsea aggrediti in piazza santa maria la nova il chelsea non indossate i nostri colori a napoli

© Ilnapolista.it - Due tifosi del Chelsea aggrediti in piazza Santa Maria La Nova, il Chelsea: “Non indossate i nostri colori a Napoli”

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli, il comunicato ufficiale: “Ricoverati con ferite non gravi”

Due tifosi del Chelsea sono stati feriti a Napoli la sera prima della partita di Champions League.

Napoli-Chelsea, tensione alla vigilia: feriti due tifosi inglesi nella notte

La notte a Napoli si è tinta di tensione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Napoli, feriti due tifosi del Chelsea: il comunicato del club inglese; Napoli-Chelsea di sangue: due tifosi feriti in città. Tensioni prima della sfida di Champions; Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli, il comunicato ufficiale: Ricoverati con ferite non gravi; Champions, Napoli-Chelsea: due tifosi londinesi feriti dopo aggressione. Il club ospite: Non vestite i nostri colori.

due tifosi del chelseaLa denuncia del Chelsea: Due tifosi feriti a NapoliVigilia movimentata prima della sfida decisiva di Champions League: i due supporters hanno richiesto cure ospedaliere ma non sono in pericolo di vita ... corrieredellosport.it

due tifosi del chelseaDue tifosi del Chelsea aggrediti in piazza Santa Maria La Nova, il Chelsea: Non indossate i nostri colori a NapoliDue tifosi del Chelsea, arrivati ieri a Napoli in vista della partita di questa sera allo stadio Maradona, sono stati aggrediti e feriti e costretti al ricovero in ospedale. ilnapolista.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.