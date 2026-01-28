I tifosi del Chelsea sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti ieri in piazza Santa Maria La Nova a Napoli. Arrivati in città per la partita di questa sera allo stadio Maradona, due supporter inglesi sono stati colpiti e feriti, rendendo difficile la loro partenza. La questura ha aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo.

Due tifosi del Chelsea, arrivati ieri a Napoli in vista della partita di questa sera allo stadio Maradona, sono stati aggrediti e feriti e costretti al ricovero in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La loro identità non è stata resa nota. Un 22enne del Regno Unito – scrive il Mattino – ha riferito di essere stato aggredito insieme ad altri ragazzi di provenienza inglese nei pressi di Piazza Santa Maria La Nova a Napoli. Il giovane è stato medicato all’ospedale Vecchio Pellegrini ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Reuters, che riferisce come, in seguito all’accaduto, il Chelsea abbia invitato i propri tifosi in trasferta a “prestare la massima prudenza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Due tifosi del Chelsea aggrediti in piazza Santa Maria La Nova, il Chelsea: “Non indossate i nostri colori a Napoli”

Due tifosi del Chelsea sono stati feriti a Napoli la sera prima della partita di Champions League.

La notte a Napoli si è tinta di tensione.

