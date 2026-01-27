Milano Cortina 2026 Conte | Il Governo chiarisca ruolo che avranno gli agenti dell' Ice – Il video

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, chiede al Governo di spiegare cosa faranno gli agenti dell’Ice. Secondo lui, alcuni di loro si sono comportati male negli Stati Uniti e devono essere chiariti i loro compiti. La richiesta arriva dopo le polemiche sui comportamenti di alcuni agenti durante le ultime settimane. La questione divide anche gli altri partiti, mentre si attende una risposta ufficiale.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Abbiamo invitato il Governo a chiarire il ruolo degli agenti dell'Ice che si stanno macchiando di atti molto criticati e poco meritevoli negli Stati Uniti. Non possono certo portare sicurezza qui in Italia. E parlando di sicurezza, il Governo quanto ci mette a intervenire con un problema che è percepito come reale da tutti gli italiani? Non si tratta di creare ulteriori nuovi reati e di inasprire pene, qui si tratta di fare investimenti seri. Iniziamo a prendere i soldi buttati in Albania e portarli qui per la sicurezza nelle nostre strade" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Open.online

Le recenti discussioni sulla presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi evidenziano le tensioni tra sicurezza e tutela dei diritti.

Il presidente della Lombardia, Fontana, ha confermato che forze dell'Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, per monitorare eventuali minacce.

