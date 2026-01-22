Venerdì 23 gennaio 2026, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri parteciperà alle esequie di Valentino Garavani, stilista di fama internazionale. L’evento si terrà alle 10.45 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica. La presenza del Sindaco sottolinea l’importanza della figura di Garavani nel panorama culturale e artistico della città.

Ore 10.45 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alle esequie di Valentino Garavani (Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Piazza della Repubblica,8)

Agenda del Sindaco Gualtieri venerdì 23 gennaio 2026

