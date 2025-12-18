Selfie impossibili spopolano sui social tutto merito dell' IA

Selfie impossibili sui social grazie all’IA AGI: immagini sorprendenti che uniscono personaggi iconici di epoche e mondi diversi. Da Star Wars a Star Trek, tutto diventa possibile con la tecnologia avanzata, rivelando connessioni inaspettate tra figure storiche e moderne. Un viaggio tra immaginazione e realtà che sfida i confini del possibile, lasciando spazio a sorprendenti scoperte e curiosità affascinanti.

© Agi.it - Selfie impossibili spopolano sui social, tutto merito dell'IA AGI - Com'è possibile che in una foto stiano insieme i protagonisti degli storici primi capitoli di Star Wars e quelli della prima serie di fantascienza 'Star Trek'? Se questo supercast appare improbabile, ma non impossibile, diverso è scoprire che ai tempi degli antichi Egizi c'erano due 'schiavi' un po' particolari: Keith Richards dei Rolling Stones e Willie Nelson, uno dei massimi cantautori statunitensi. E che dire, invece, dei video in cui perfetti sconosciuti saltano a uno storico set all'altro per farsi selfie con mostri sacri del cinema proprio mentre erano impegnati a girare film che li hanno resi immortali? Non accade nel mondo reale, ma è un fenomeno che invece impazza su X.

