Perché spopolano le Vision board | la lista di buoni propositi diventa social ma funziona?

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Vision board sono strumenti che aiutano a visualizzare obiettivi e desideri attraverso immagini e parole. Sempre più popolari sui social, queste tavolette visive combinano estetica e motivazione, rendendo i propositi più concreti. Ma funzionano davvero? In questo articolo analizziamo come le Vision board possano contribuire a mantenere la motivazione e a rafforzare l’impegno verso i propri obiettivi.

Una Vision board è una rappresentazione visiva dei buoni propositi per il nuovo anno: esteticamente curata e perfetta per andare sui social. Ma è anche utile?. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Formulare buoni propositi a Capodanno sembra quasi obbligatorio. Attenzione però perché possono creare frustrazione. La Dottoressa Cozzolino spiega perché

Leggi anche: Perché l’ossessione per i buoni propositi ci stanca ancora prima di iniziare l’anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

perch233 spopolano vision boardCreare un vision board è il modo più efficace per “manifestare” (e realizzare) i vostri desideri nel nuovo anno - Un mood board che non offre spunti per look di moda ma vi aiuta a visualizzare le vostre aspirazioni. vogue.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.