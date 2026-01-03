Perché spopolano le Vision board | la lista di buoni propositi diventa social ma funziona?
Le Vision board sono strumenti che aiutano a visualizzare obiettivi e desideri attraverso immagini e parole. Sempre più popolari sui social, queste tavolette visive combinano estetica e motivazione, rendendo i propositi più concreti. Ma funzionano davvero? In questo articolo analizziamo come le Vision board possano contribuire a mantenere la motivazione e a rafforzare l’impegno verso i propri obiettivi.
Una Vision board è una rappresentazione visiva dei buoni propositi per il nuovo anno: esteticamente curata e perfetta per andare sui social. Ma è anche utile?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
