Questa mattina l’Africa Eco Race ha preso il via, ma già al primo giorno si sono verificati problemi. La prima prova speciale è stata cancellata, lasciando i concorrenti e gli organizzatori con molte incognite. La gara, che attraversa il deserto e le piste africane, si apre con un debutto complicato e ancora tutto da definire.

Inizia ufficialmente una nuova edizione dell’Africa Eco Race, ma il debutto non è stato privo di difficoltà. Le condizioni meteorologiche avverse hanno condizionato l’avvio della competizione, costringendo gli organizzatori a cancellazioni e ritardi nelle prime fasi dell’evento. Come comunicato nella giornata precedente, la prova speciale del primo giorno dell’Africa Eco Race è stata cancellata a causa delle forti nevicate, che hanno reso impossibile garantire lo svolgimento della tappa in totale sicurezza per piloti e team. Una decisione necessaria, presa nel rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar.

L'Africa Eco Race 2026 ha incontrato notevoli difficoltà alla partenza da Tangeri a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Africa Eco Race, debutto complicato: cancellata la prima prova speciale

