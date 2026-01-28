Africa Eco Race debutto complicato | cancellata la prima prova speciale
Questa mattina l’Africa Eco Race ha preso il via, ma già al primo giorno si sono verificati problemi. La prima prova speciale è stata cancellata, lasciando i concorrenti e gli organizzatori con molte incognite. La gara, che attraversa il deserto e le piste africane, si apre con un debutto complicato e ancora tutto da definire.
Inizia ufficialmente una nuova edizione dell’Africa Eco Race, ma il debutto non è stato privo di difficoltà. Le condizioni meteorologiche avverse hanno condizionato l’avvio della competizione, costringendo gli organizzatori a cancellazioni e ritardi nelle prime fasi dell’evento. Come comunicato nella giornata precedente, la prova speciale del primo giorno dell’Africa Eco Race è stata cancellata a causa delle forti nevicate, che hanno reso impossibile garantire lo svolgimento della tappa in totale sicurezza per piloti e team. Una decisione necessaria, presa nel rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Africa Eco Race
Numeri da record per l’Africa Eco Race 2026
L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar.
Africa Eco Race 2026 nel caos: pioggia, neve e vento bloccano la carovana a Tangeri
L'Africa Eco Race 2026 ha incontrato notevoli difficoltà alla partenza da Tangeri a causa di condizioni meteorologiche avverse.
Africa Eco Race, debutto complicato: cancellata la prima prova speciale
Ultime notizie su Africa Eco Race
Argomenti discussi: Africa Eco Race 2026: per Thomas Marini debutto assoluto; Aprilia Tuareg Racing 2026 tra Africa Eco Race ed Europeo; Africa Eco Race, Marini: Ieri giornata mentalmente impegnativa, non vedo l'ora di iniziare; Incredibile all'Africa Eco Race: tappa cancellata per neve.
Africa Eco Race, Marini: Ieri giornata mentalmente impegnativa, non vedo l'ora di iniziareOggi si corre la tappa 2 dell'Africa Eco Race, di fatto la prima dopo la cancellazione di quella di ieri a causa di pioggia e neve. In gara anche il ... sanmarinortv.sm
Pioggia, freddo pungente e vento oltre 100 chilometri orari: il maltempo rivoluziona il programma dell'Africa Eco RaceIl pilota romagnolo, navigato da Maurizio Gerini, è in queste ore sulle strade marocchine per portare il Century CR6 al bivacco dove da martedì si entrerà nel vivo dell’Africa Eco Race ... forlitoday.it
Africa Eco Race 2026 – Day 2 | Bousaïd Tagounite Prima vera prova La tappa in cui si inizia a spingere sul serio. Quella che mette alla prova ritmo, navigazione e resistenza. 425 km totali • 44 km di trasferimento • 381 km di speciale Si entra nel vivo della g - facebook.com facebook
Africa Eco Race 2026, occhi liguri su Andrea Vignone: è tempo di 1a Prova Speciale x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.