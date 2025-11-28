La Ruota della Fortuna Gerry Scotti punge Samira Lui E non manca il riferimento a De Martino
Il 28 novembre, La Ruota della Fortuna ha regalato una puntata che mescola leggerezza, ironia e quella sana competizione televisiva che ormai è un marchio di fabbrica del programma. Gerry Scotti, volto indiscusso dello show, è tornato a punzecchiare Samira Lui con la sua solita verve, mentre sullo sfondo è comparso anche un riferimento a Stefano De Martino, storico competitor dell’Access Prime Time. Gerry stuzzica Samira e la serata si accende. La dinamica tra Gerry Scotti e Samira Lui è ormai uno degli ingredienti più riconoscibili del programma, e anche nella puntata del 28 novembre non è mancato quel gioco di ironie che alleggerisce il ritmo del preserale. 🔗 Leggi su Dilei.it
