Guido Meda | Sky casa del Motomondiale adrenalina della MotoGP continua fino al 2027

Sky conferma la permanenza del Motomondiale sulla propria piattaforma fino al 2027, grazie a un nuovo accordo con Dorna Sports. Questa collaborazione garantisce agli appassionati italiani di MotoGP la possibilità di seguire le gare e le emozioni della competizione per altri due anni, consolidando la presenza di Sky come punto di riferimento per gli eventi motociclistici di livello mondiale.

Grande notizia per tutti gli appassionati delle due ruote: Sky e Dorna Sports hanno ufficializzato il prolungamento del loro accordo, confermando che il Motomondiale resterà su Sky per altri due anni, ovvero fino alla stagione 2027 compresa. Un annuncio che mette fine alle speculazioni e ribadisce la centralità di Sky come " casa della MotoGP ", con una copertura che promette di essere sempre più tecnologica e immersiva. Per commentare questo rinnovo e analizzare cosa ci aspetta in pista, abbiamo dato spazio allo storico volto e responsabile della redazione Motori di Sky Sport, Guido Meda. Partiamo dalla notizia che tutti gli appassionati aspettavano: la MotoGP resta su Sky fino al 2027.

