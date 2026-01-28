Addio all' economista di fama mondiale Dominick Salvatore era originario di Villa Santa Maria

È morto a 86 anni Dominick Salvatore, l’economista di fama mondiale nato a Villa Santa Maria. La notizia ha colpito chi lo conosceva e chi seguiva il suo lavoro. Originario dell’Abruzzo, ha passato gran parte della vita negli Stati Uniti, lasciando un segno importante nel campo dell’economia. La sua scomparsa apre un vuoto tra gli studiosi e gli appassionati di economia internazionale.

Il professore, che è stato anche consulente delle Nazioni Unite e della Banca mondiale, si è spento a 86 anni a New York. E' nato e vissuto nel paesino del Chietino fino all'età di 14 anni. Il cordoglio dell'Abruzzo Si è spento a 86 anni Dominick Salvatore, economista statunitense di fama mondiale ma abruzzese d'origine. Era nato il 23 maggio 1940 a Villa Santa Maria, la 'patria dei cuochi', in cui ha trascorso l'infanzia prima di trasferirsi con la famiglia a New York all'età di 14 anni. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti con la famiglia, Salvatore ha proseguito gli studi a New York, laureandosi in Economia e ottenendo un dottorato di ricerca.🔗 Leggi su Chietitoday.it

L'Università Lum di Bari piange la scomparsa del professore Dominick Salvatore, morto all'età di 86 anni.

Casamassima (BA), lutto alla LUM per la morte del prof. Dominick SalvatoreLutto alla LUM: è morto a 86 anni il prof. Dominick Salvatore, economista di fama mondiale e docente storico dell’Ateneo di Casamassima. trmtv.it

Lutto alla LUM: è morto a 86 anni il prof. Dominick Salvatore, economista di fama mondiale e docente storico dell’Ateneo di Casamassima. - facebook.com facebook