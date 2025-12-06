Natale 2025 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli Ecco il Salvatore

GALLIPOLI - La Confraternita Santa Maria degli Angeli di Gallipoli per le festività natalizie, come da tradizione, vi aspetta nel proprio oratorio per visitare il presepe artistico tutti i giorni dal 24 dicembre al 7 gennaio.Inoltre nella giornata del 4 gennaio, alle 19.30, ci sarà un concerto di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altre letture consigliate

Gran concerto di Natale a Sassari, nella chiesa di Santa Caterina - facebook.com Vai su Facebook

Pisa verso il Natale, da sabato 6 dicembre il presepe nella Chiesa della Spina. Aperture straordinarie fino all’Epifania comune.pisa.it/Novita/Comunic… Vai su X

Natale 2025, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli "Ecco il Salvatore" - 30, ci sarà un concerto di Natale diretto dal maestro Luigi Solidoro all'organo, Tommaso Passeri al violino e le voci soprano di Antonella Marzi e Laura ... Segnala lecceprima.it

Lariano si accende per Natale: oggi l’intronizzazione della Madonna di Santa Maria Intemerata. In piazza la Casa di Rudolph, in attesa della Notte Bianca - Lariano accende il Natale 2025: intronizzazione, ritorno della Casa di Rudolph, Villaggio di Natale e la grande Notte Bianca del 13 dicembre. castellinotizie.it scrive

Maddaloni, arriva il Natale alla chiesa S. Maria del Carmine dal 7 dicembre - MADDALONI (Caserta) – Domenica 7 dicembre parte a Maddaloni la 29esima edizione del Progetto di Fede Arte e Cultura a cura dell’Associazione “A. Scrive ecodicaserta.it

Natale 2025: ecco tutti i presepi allestiti a Fermo e le iniziative in programma - Le Parrocchie dell’Unità Pastorale Fermo Centro e la Contrada San Martino confermano l’8 edizione del concorso di Presepi “Svicolando fra Presepi a Fermo”, una mostra di presepi esposti alle finestre ... Si legge su cronachefermane.it

A Napoli “Luci e ombre del Natale” - Da giovedì 1 a martedì 30 dicembre 2025, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (Napoli, NA), si trasformerà in un luogo di dialogo tra tradizione e ... Scrive napolivillage.com

Assisi, l’otto dicembre partono i festeggiamenti del Natale 2025 a San Francesco: il programma (foto) - Assisi, l'otto dicembre partono i festeggiamenti del Natale 2025 a San Francesco: il programma delle iniziative dell'Immacolata ... Da assisinews.it