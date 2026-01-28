L'Università Lum di Bari piange la scomparsa del professore Dominick Salvatore, morto all'età di 86 anni. La sua morte è stata annunciata oggi, lasciando vuoto tra studenti e colleghi. Salvatore era un nome noto nel mondo accademico e ora molti si stringono attorno alla famiglia e alla comunità universitaria.

Bari, 28 gen. (AdnkronosLabitalia) - L'Università Lum piange la scomparsa del professore Dominick Salvatore, venuto a mancare all'età di 86 anni. Professore ordinario di Economia Politica presso la Lum sin dalla sua fondazione, si è caratterizzato da sempre per il suo pensiero scientifico originale, nel panorama internazionale, sui temi di economia internazionale e monetaria. professore emerito di Economia e direttore del Global economic policy center presso la Fordham University di New York e professore onorario presso la Shanghai Finance University, la Nanjing University, la Hunan University e l'Università di Pretoria, Dominick Salvatore ha svolto un ruolo attivo sia sul piano accademico (il suo libro Teoria e problemi di microeconomia è stato tradotto in 18 lingue ed è tra i più venduti al mondo), sia sul piano politico-istituzionale in qualità di consulente delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università Lum piange scomparsa professore Dominick Salvatore

Approfondimenti su Università Lum

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Università Lum

Università Lum piange scomparsa professore Dominick SalvatoreBari, 28 gen. (Adnkronos/Labitalia) - L'Università Lum piange la scomparsa del professore Dominick Salvatore, venuto a mancare all'età di 86 anni. iltempo.it

Addio a Dominick Salvatore, il prof di economia politica tra i fondatori della Lum è morto a 86 anniViveva a New York da dove fino all’ultimo si è collegato con gli studenti dell’ateneo a Casamassima. Il rettore Antonello Garzoni: Per noi tutti è stato un esempio di vitalità accademica e il suo pen ... msn.com

Giornata di festeggiamenti nel nostro team. La nostra Rebecca ha raggiunto un traguardo importante laureandosi in Giurisprudenza presso l’Università LUM ‘Libera Università Mediterranea’. Ti facciamo i migliori auguri e ti auguriamo tante cose belle di cuore. - facebook.com facebook