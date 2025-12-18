Da Benetton a Unicredit | quali sono le aziende italiane in Russia che Meloni vuole proteggere al Consiglio Ue

Nella riunione odierna e probabilmente anche domani a Bruxelles, il Consiglio Europeo affronta una decisione cruciale riguardo agli asset russi congelati. Tra le aziende italiane coinvolte, si discutono figure come Benetton e Unicredit, che Meloni intende proteggere nel contesto di questa delicata scelta strategica e politica. Un passaggio chiave per il futuro economico e geopolitico dell’Unione.

© Today.it - Da Benetton a Unicredit: quali sono le aziende italiane in Russia che Meloni vuole proteggere al Consiglio Ue Il Consiglio Europeo che si riunisce oggi, e probabilmente anche domani, a Bruxelles è dedicato a una questione definita esistenziale per l'Unione: decidere se espropriare o meno gli asset russi congelati con le sanzioni scattate dopo il conflitto lanciato da Mosca, per trasformarli in prestito.

