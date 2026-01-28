Addio al veleno Magliocca passa in Casa Riformista | Trovato pluralismo e democrazia che mancano al Pd

Pino Magliocca lascia il Pd e passa alla Casa Riformista. Dopo anni nel partito, il consigliere comunale di Maddaloni dice addio al veleno e sottolinea di aver trovato nel nuovo gruppo un clima di pluralismo e democrazia che sente mancare nel suo vecchio partito. La scelta arriva in un momento di tensione tra Magliocca e il Pd, e lui stesso spiega di aver deciso di seguire una linea più libera e aperta.

La segretaria cittadina Roberti chiede la decadenza del consigliere provinciale, lui replica: "Nessuna intenzione di rinnovare la tessera" "Iss se ne vò jì e 'o vescovo n' 'o vò manda'". Il classico proverbio napoletano - che significa che due parti desiderano la stessa cosa - ben sintetizza la situazione che si è venuta a creare tra il consigliere comunale di Maddaloni e consigliere provinciale Pino Magliocca e il Partito Democratico, con il primo che annuncia il suo passaggio a Casa Riformista e il circolo locale dem che chiede la decadenza dal partito. Ieri la nota della segretaria cittadina Filomena Roberti, che ha chiesto agli organismi competenti di adottare un provvedimento di decadenza per il "venir meno delle condizioni previste dallo Statuto per l'iscrizione al Pd.

