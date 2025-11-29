Ndc-Casa Riformista l’annuncio di Mastella | Al lavoro per costituire gruppo al Consiglio regionale in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Siamo lieti di annunciare che stiamo lavorando in sinergia con il coordinatore della Lista, Casa Riformista, Stanislao Lanzotti, per costituire un gruppo consiliare in Regione Campania che rappresenti al meglio i nostri valori comuni”, è quanto afferma in una nota il leader di Noi di Centro Clemente Mastella. “ L’idea che stiamo sviluppando è quella di formare un gruppo di almeno cinque consiglieri, omogeneo e coeso, per contribuire a fare chiarezza nel panorama politico attuale. Questa iniziativa, frutto della collaborazione con il rappresentante di Casa Riformista, ha come obiettivo quello di creare un gruppo consiliare attrattivo per altri moderati presenti in consiglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
