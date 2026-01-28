Addio a Pinuccio La Rosa l’uomo che ha sognato la Sicilia prima del mondo

Pinuccio La Rosa è morto. Una vita dedicata alla Sicilia, un sogno che ha portato avanti fino all’ultimo. La sua figura rimarrà nella memoria di chi ha creduto in quei valori e in quella terra.

Pinuccio La Rosa è stato uno di quei rari casi in cui l'uomo e la sua opera coincidono fino a sovrapporsi. Non è stato solo un protagonista dell'imprenditoria gastronomica, ma un maestro del possibile: un uomo capace di immaginare la Sicilia come destinazione d'eccellenza quando l'isola era ancora un'intuizione, una promessa da mantenere con coraggio e lungimiranza, ben prima che diventasse un brand globale. La sua storia inizia nel 1953, sulle orme del padre Serafino, che aprì il Lido Azzurro a Marina di Ragusa. In quegli anni la Sicilia turistica era tutta da inventare. Pinuccio cresce lì, insieme al fratello Antonio, respirando l'accoglienza come un fatto naturale, quotidiano, inevitabile.

