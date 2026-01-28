Addio a Franco Menichelli morto a 84 anni la leggenda della ginnastica artistica italiana e oro olimpico ai Giochi di Tokyo 1964
È venuto a mancare Franco Menichelli, la leggenda della ginnastica artistica italiana. Aveva 84 anni. L’olimpionico, vincitore di oro a Tokyo 1964, aveva partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici, conquistando complessivamente cinque medaglie. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dello sport italiano.
Nel corso della carriera prese parte a tre edizioni dei Giochi Olimpici, collezionando in totale cinque medaglie. L’apice del suo percorso sportivo arrivò alle Olimpiadi di Tokyo del 1964, quando conquistò l’oro nel corpo libero È scomparso a 84 anni Franco Menichelli, leggenda olimpica e sim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
È morto Franco Menichelli, leggenda della ginnastica italiana e oro olimpico a Tokyo 1964: aveva 84 anni
È morto Franco Menichelli, uno dei nomi più importanti della ginnastica italiana.
Franco Menichelli è morto, campione olimpico a Tokyo 1964: aveva 84 anni
È morto Franco Menichelli, il ginnasta romano che nel 1964 vinse la medaglia d’oro a Tokyo.
Franco Menichelli è morto: fu oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo '64
Addio a Franco Menichelli, oro olimpico della ginnastica a Tokyo '64
Ginnastica: è morto Franco Menichelli, oro a Tokyo '64 Aveva 84 anni. Federginnastica: "Addio all'angelo azzurro".
