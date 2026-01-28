Addio a Franco Menichelli morto a 84 anni la leggenda della ginnastica artistica italiana e oro olimpico ai Giochi di Tokyo 1964

È venuto a mancare Franco Menichelli, la leggenda della ginnastica artistica italiana. Aveva 84 anni. L’olimpionico, vincitore di oro a Tokyo 1964, aveva partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici, conquistando complessivamente cinque medaglie. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dello sport italiano.

