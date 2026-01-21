Cheddira Lecce | è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo Tutti i dettagli dell’operazione

Il Lecce ha concluso l’acquisto di Cheddira dal Sassuolo. L’operazione, definita nelle ultime ore, prevede dettagli e cifre ufficiali che confermano il trasferimento dell’attaccante. Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel mercato dei giallorossi, che rafforzano così la rosa in vista delle prossime sfide. Di seguito, tutti gli aspetti dell’accordo e le informazioni principali sull’affare.

Argomenti discussi: Lecce, Cheddira in arrivo; Lecce, è fatta per Cheddira; Cheddira ha scelto il Lecce. Corvino al lavoro per definire la trattativa; Lecce, il Sassuolo temporeggia in attesa di trovare il sostituto di Cheddira. Rispuntano Nzola e Cutrone.

CHEDDIRA IN ARRIVO, MA ORA SERVE LA SVOLTA Il Lecce si muove, eccome se si muove. In un gennaio complicato, con quattro sconfitte di fila e un attacco che fa fatica a trovare la via del gol, la società non è rimasta a guardare: in arrivo Walid Cheddira